Ponte Stretto: Mit, c'è il decreto, si riparte da progetto fermato nel 2012

23 luglio 2021

- Giornata decisiva per il ponte sullo Stretto. Il Mit guidato da Matteo Salvini ha messo nero su bianco uno schema di decreto legge che oggi è stato trattato in sede tecnica al pre Consiglio e che approderà in Consiglio dei ministri. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È nel segno della continuità rispetto a quanto era stato fatto fino al 2012 e poi interrotto dal governo Monti. Si parla, quindi, di una struttura a campata unica. Sarà il ponte sospeso strallato più lungo al mondo: 3,2 chilometri. Si auspica l’inizio dei lavori entro il 2024. Nel decreto - continua la nota - il dicastero di Porta Pia intende riattivare la società Stretto di Messina coinvolgendo le regioni Calabria e Sicilia, Anas e Rete ferroviaria italiana. Il tutto con un controllo del ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti che saranno gli azionisti di maggioranza almeno al 51 per cento. Il progetto verrà attualizzato: si parte da quello definitivo che andrà aggiornato con le specifiche tecniche delle nuove normative soprattutto in materia ambientale e di sicurezza. L’operazione è stata condotta in costante interlocuzione con la commissione europea che ha espresso fin da subito grande interesse per l’iniziativa. In corso - conclude la nota - ci sono approfondimenti per sciogliere le ultime questioni tecniche e procedere con massima celerità: per questo il testo definitivo verrà diffuso ufficialmente solo dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri. A dimostrazione dell’importanza del dossier, Salvini ha convocato i propri tecnici anche a palazzo Chigi. (Com)