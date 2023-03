Brasile: Bolsonaro ammette rischio ineleggibilità per le presidenziali del 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ammesso la possibilità che il Tribunale superiore elettorale (Tse) possa dichiararlo ineleggibile per le elezioni del 2026 a causa del procedimento giudiziario nato a seguito dell'incontro con gli ambasciatori stranieri in cui criticava il sistema elettorale del suo Paese elettronica. "Il processo che dovrò affrontare è per la riunione che ho convocato lo scorso anno con gli ambasciatori stranieri. Questo è il crimine che ho commesso", ha affermato alla stampa a margine di un evento cui ha partecipato a Orlando, negli Stati Uniti. "Purtroppo in alcuni casi in Brasile non è necessario essere colpevoli per essere condannati. Quindi c'è questa possibilità di ineleggibilità è reale. In caso di arresto quello sarebbe da considerare un atto arbitrario", ha concluso. (segue) (Brb)