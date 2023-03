Brasile: Bolsonaro ammette rischio ineleggibilità per le presidenziali del 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro sostiene che le urne elettroniche utilizzate nel paese dal 1996 senza che mai sia stata denunciata alcuna irregolarità, offrirebbero un rischio per le prossime elezioni. Per questo motivo ha avviato dallo scorso anno una campagna di discredito sul sistema elettorale. Nonostante la sconfitta in parlamento sul voto alla proposta di legge che introduceva il sistema di voto cartaceo, la messa in dubbio dell'affidabilità delle urne, ha continuato ad occupare quotidianamente la cronaca politica brasiliana. (segue) (Brb)