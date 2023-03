Diritti: Droghei (Pd), spiace vedere negazione a più piccoli da centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due giorni "che esponenti della destra firmano comunicati per esprimere soddisfazione per l'affossamento, in commissione Politiche europee del Senato, della proposta dell'Ue per un certificato europeo di filiazione. Un voto grave che colpisce i diritti dei più piccoli e ci allontana dagli altri Paesi europei". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Partito democratico della Regione Lazio, Emanuela Droghei. "La maggioranza - aggiunge - con questo atto ha preso una posizione molto netta: nega diritti civili acquisiti e dà origine a nuove discriminazioni per oltre centocinquantamila famiglie italiane. Dopo averne disconosciuto l'importanza, la destra si occupa di diritti civili nel peggiore dei modi: negandoli. Spiace soprattutto che tra i comunicati di soddisfazione della destra ci sia anche quello di Simona Baldassarre, neo assessora della Regione Lazio con deleghe alla Famiglia e alle pari opportunità, che ha scelto come sua prima uscita di esprimere soddisfazione per la negazione dei diritti dei più piccoli", conclude Droghei.(Com)