Usa-Venezuela: Dinorah Figuera ricevuta oggi al dipartimento di Stato

- Dinorah Figuera, l'attuale presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela eletta nel 2015, riconosciuta dal governo degli Stati Uniti come legittima rappresentante del governo nazionale, è stata ricevuta al dipartimento di Stato Usa. Come riferito da Brian Nichols, sottosegretario per gli affari dell'emisfero occidentale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha riferito dell'incontro tramite il suo profilo Twitter. "Oggi al dipartimento di Stato ho incontrato Dinorah Figuera, presidente dell'ultima istituzione democraticamente eletta in Venezuela. Continuiamo a sostenerla e gli sforzi dell'Assemblea nazionale per riportare il Venezuela alla democrazia che il suo popolo merita", si legge nel tweet. L'incontro rappresenta l’ennesima forma di sostegno all'opposizione venezuelana guidata dal leader dell'opposizione Juan Guaidó, che ha gradualmente perso il sostegno internazionale degli oltre 60 Paesi che lo hanno riconosciuto come effettivo presidente del Paese sudamericano, disconoscendo Nicolás Maduro, accusato di autoritarismo e violazioni dei diritti umani in Venezuela. (Vec)