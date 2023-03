Ucraina: Tajani, ogni linea di contatto Russia-Usa va tenuta aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Russia e Stati Uniti Lloyd Austin e Sergej Shoigu hanno fatto bene a parlarsi dopo l’incidente del drone Usa nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “I militari impegnati lungo la frontiera di Nato e Ue devono essere attenti a intervenire, basta poco per avere un incidente. Può capitare un errore, una reazione improvvisa di un pilota. Tutti coloro che sono impegnati in prima linea devono avere i nervi saldi”, ha dichiarato Tajani. “Qualsiasi linea di contatto è fondamentale che venga tenuta aperta”, ha continuato il ministro. (Res)