Germania: operazione di polizia contro estrema sinistra a Lipsia e Jena

- Lipsia e Jena sono state teatro oggi di un'operazione di polizia contro l'estrema sinistra, con le forze dell'ordine che hanno effettuato perquisizioni in tre appartamenti nella prima città e in cinque nella seconda. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'intervento degli agenti si inserisce nelle indagini della procura di Dresda sulle aggressioni di sostenitori della sinistra radicale ai danni di presunti estremisti di destra, avvenute a Budapest tra il 9 e l'11 febbraio scorso. “Tutti provenienti dalla Germania”, i sette sospettati - quattro donne tra i 20 e i 22 anni e tre uomini di 21, 26 e 29 anni - avrebbero attaccato dei neonazisti giunti nella capitale dell'Ungheria per il “Giorno dell'onore”. Si tratta dell'adunata che, con cadenza annuale, l'estrema destra tiene nella città per commemorare i caduti tedeschi e ungheresi nella battaglia di Budapest (29 ottobre 1944-13 febbraio 1945) contro l'Armata rossa durante la Seconda guerra mondiale. (segue) (Geb)