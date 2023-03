Trasporti: Pd Campidoglio, ok a delibera per nuovo statuto Roma Mobilità, maggioranza al lavoro per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi con l'approvazione del nuovo statuto di Roma Mobilità poniamo le basi per la realizzazione di importanti infrastrutture di trasporto della città. Lo dichiara, in una nota, il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. "È un atto che consente di avviare un percorso amministrativo e societario che darà alla Capitale un unico strumento di pianificazione, progettazione e attuazione delle opere. Con questa delibera si apre l'iter che porterà alla fusione per incorporazione di Roma Metropolitane in Roma Servizi per la Mobilità e consentirà di dare solidità e continuità a un'azione fondamentale per lo sviluppo della città, dei servizi per i cittadini e per garantire tutte le professionalità, le lavoratrici e i lavoratori delle due aziende. Grazie all'assessore Eugenio Patanè e grazie alla commissione Mobilità, ai componenti e al suo presidente Giovanni Zannola, per il lavoro svolto. Ci aspettano opere importanti, con investimenti per 15 miliardi di euro, anche in vista del Giubileo e di Expo. La maggioranza è al lavoro per la città, per il suo futuro e per tutelare il lavoro, e l'approvazione di una delibera importante come quella di oggi lo dimostra", conclude il gruppo Pd in Campidoglio. (Com)