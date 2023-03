Cina: Xi Jinping, pronti a facilitare l'accesso al mercato degli altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a facilitare ed espandere l'accesso di altri Paesi al suo mercato. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping. "Il Partito comunista cinese (Pcc) è disposto a promuovere uno sviluppo di qualità, facilitare lo sviluppo globale e la prosperità. Accelereremo la costruzione di un nuovo modello di sviluppo, continueremo ad aumentare la nostra apertura al mondo, libereremo l'accesso al nostro mercato", ha detto Xi intervenendo in videoconferenza alla cerimonia di apertura della riunione ad alto livello tra il Pcc e i partiti politici mondiali. Xi si è inoltre impegnato a sostenere risolutamente i Paesi in via di sviluppo nel promuovere l'industrializzazione e la modernizzazione. Il presidente cinese ha quindi chiesto il rispetto per la diversità delle civiltà. "I Paesi devono sostenere i principi di uguaglianza, apprendimento reciproco, dialogo e inclusione tra le civiltà e lasciare che gli scambi culturali trascendano l'estraniazione, l'apprendimento reciproco trascenda gli scontri e l'inclusione trascenda ogni senso di superiorità", ha affermato, sottolineando che la modernizzazione non è "un brevetto esclusivo" di una piccola manciata di Paesi, né è una domanda a risposta singola, e non può essere realizzata con un approccio con lo stampino o un semplice "copia e incolla". "Affinché qualsiasi Paese raggiunga la modernizzazione, deve non solo seguire le leggi generali che governano il processo, ma soprattutto considerare le proprie condizioni nazionali e le caratteristiche uniche", ha affermato Xi, assicurando che nel perseguire la modernizzazione la Cina "non percorrerà né il vecchio sentiero della colonizzazione e del saccheggio, né il percorso tortuoso intrapreso da alcuni Paesi per cercare l'egemonia. Il Pcc continuerà a salvaguardare l'equità e la giustizia internazionali e a promuovere la pace e la stabilità nel mondo", ha concluso Xi. (Cip)