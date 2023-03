Imprese: Spada (Assolombarda), su tassi chiediamo a Bce che non superino il 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rialzo dei tassi proposto dalla Bce "chiediamo di non superare la soglia del 3 per cento". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda a margine dell'evento "Assolombarda Awards" dedicato alle cinque premiazioni intitolati alle grandi figure imprenditoriali del nostro Paese in corso questa sera al Teatro Lirico "Giorgio Gaber". L'aumento dei tassi influenza le scelte degli imprenditori perché "qualche azienda potrebbe non chiedere prestiti su investimenti per i tassi sono troppo alti" ha spiegato il presidente di Assolombarda. Per fronteggiare l'inflazione "è giusto mettere in pista delle misure, che non devono però disincentivare gli investimenti" ha commentato Spada, perché il rischio è che "si entri in un loop, se il costo del denaro aumenta in maniera importante, aumentano anche i prezzi e quindi l'inflazione". "Quel loop non porta a niente, se resta sul tre per cento siamo soddisfatti" ha concluso Spada. (Rem)