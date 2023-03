Governo: primo faccia a faccia in Aula Camera tra Meloni e Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ andato in scena questo pomeriggio, nell’Aula della Camera, il primo faccia a faccia fra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Terreno di scontro di questa prima contesa il salario minimo legale, su cui le due donne forti della politica italiana non hanno risparmiato duri attacchi reciproci. Battaglia della prima ora per la leader del Pd, il salario minimo non è invece "la soluzione" per Meloni che, incalzata sul tema, non ha risparmiato critiche a "chi ha governato fino ad ora", ovvero il Pd, che "ha reso più poveri i lavoratori italiani e ora questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta". Dunque, intervenire per fronteggiare il fenomeno del lavoro povero è una delle priorità a cui lavora il governo, ma la strada per far crescere i salari, ha spiegato il premier, è quella di "estendere la contrattazione collettiva dove oggi non è prevista, tagliare le tasse sul lavoro e lavorare per combattere le discriminazioni e le irregolarità". Risposte che non hanno soddisfatto Schlein, secondo cui "non è il tempo di dare le responsabilità ad altri, adesso spetta a voi dare queste risposte agli italiani ed alle italiane. Non si nasconda dietro ad un dito, presidente". Nascondersi dietro ad un dito non solo sul salario minimo, visto che il governo "sta andando in direzione opposta e sbagliata", ha aggiunto la segretaria democratica, prima di lanciare una stoccata al capo dell'esecutivo: "I vostri veri punti di emergenza sono i rave, i condoni, la guerra alle Ong, e da ieri colpire ideologicamente i diritti dei figli e delle figlie delle famiglie omogenitoriali. Sul piano sociale, la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione ed insensibilità, ma la vostra propaganda sta sfumando". Prima del confronto a distanza con Schlein, che inevitabilmente ha catalizzato l’attenzione degli osservatori, in questo primo question time a Montecitorio, da inquilina di palazzo Chigi, il presidente Meloni ha affrontato molte delle questioni al centro del dibattito politico: dal Mes, a cui l’Italia non accederà mai finché sarà in carica la leader di Fratelli d’Italia, alla questione dei mutui, che il governo segue con attenzione, passando per le ultime polemiche del superbonus che, ha sottolineato il premier, è una misura impostata male, pagata "anche chi non possiede una casa". (segue) (Rin)