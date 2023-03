Governo: primo faccia a faccia in Aula Camera tra Meloni e Schlein (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inevitabile un passaggio sulla questione migranti, alla luce dell’ultima tragedia del mare in area di competenza Sar libica. "Mi colpisce - ha scandito il presidente del Consiglio rispondendo ad un’interrogazione di Più Europa - che per fini politici si finisca per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la vita per salvarne altri e si finisca per calunniare l’Italia intera che da sola affronta questo dramma, spesso anche per conto di altre nazioni". Quindi, "la nostra coscienza è a posto" e il governo non ha intenzione di piegarsi "alle potenti pressioni di chi vorrebbe imporre la visone ideologica di un modo privo di confini nazionali in nome di un indefinito diritto a migrare". Posto che la questione va trattata in un quadro complessivo di collaborazione all’interno dell’Ue, ha continuato Meloni, "l’Italia non intende più rimanere sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli che usano i migranti come scudi umani e non intendiamo più far decidere a questi criminali chi può arrivare in Italia e chi no". Quello ai migranti, però, non stato l’unico riferimento all’Europa del premier, che in due passaggi ha contestato sia la direttiva sulle "Case green", che i tempi per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, specie per il settore dell’automotive. Nel primo caso, il presidente del Consiglio ha parlato di misura "irragionevole e mossa da un principio ideologico", che prevede "obiettivi irraggiungibili per l’Italia". Nel caso del settore automobilistico, invece, il capo dell'esecutivo ha ribadito che l’Italia condivide gli obiettivi Ue della transizione verde e digitale, ma questo "presuppone un percorso da fare con gradualità e realismo" e soprattutto non si può assecondare un processo che "sull’altare della decarbonizzazione ci conduce alla deindustrializzazione". Il governo, ha assicurato Meloni, non è composto da "pericolosi negazionisti climatici", ma serve un approccio pragmatico. Lo stesso che l'esecutivo avrebbe anche sulla legge delega di riforma fiscale che arriverà in Consiglio dei ministri domani e che poggia su tre principi cardine: "Riduzione della pressione fiscale per cittadini ed imprese, un nuovo rapporto fra lo Stato ed il contribuente, non più vessatorio, ma collaborativo, ed una reale lotta all’evasione fiscale". (Rin)