Torino: gli appuntamenti di domani (2)

- TorinoOre 10, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Pari Opportunità e IV. Odg: mozione: Applicazione dell'art. 5, al comma 1 - quater legge 80/2014 relativo all'iscrizione alla residenzaOre 10:30, Ogr, Binario 3: l'assessore Foglietta interviene al ''Will beauty save the world?'' The New European Bauhaus Manifesto of the City of TorinoOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della V Commissione. Odg: audizione Fondazione Teatro Stabile di Torino: presentazione dei risultati dell'anno 2022 ed illustrazione dell'andamento della stagione correnteOre 14, Scuola Holden, P.za Borgo Dora 49: l'assessora Salerno interviene allo Stem*Lab Scoprire Trasmettere Emozionare MotivareOre 15, Motovelodromo "Fausto Coppi", corso Casale 144: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa della Granfondo Internazionale Briko di TorinoOre 16:30, Palazzo Civico, sala Capigruppo:riunione della VI Commissione. Odg: Ricerca di un'area recintata per lo sgambamento dei cani in sicurezza (giardini via Viterbo/c.so Toscana)Ore 18, Palazzo Reale, piazza Castello: l'assessora Purchia partecipa all'inaugurazione della mostra di Ruth Orkin "Una nuova scoperta" (Rpi)