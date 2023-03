Germania: sparatoria a Berlino, due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio sulla Dahlmannstrasse, nel quartiere di Charlottenburg a Berlino. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto, sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco e l'autore o gli autori dell'aggressione sono in fuga. Mentre proseguono le indagini, l'area è stata isolata. Sul posto sono presenti gli agenti del Comando per le operazioni speciali della polizia (Sek) e i feriti sono stati trasportati in ospedale. (Geb)