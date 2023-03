Imprese: Spada (Assolombarda), crollo Svb e Credit Suisse ricade su digitale e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al crollo di Svb (Silicon Valley Bank) e di Credit Suisse a essere colpito è "il mondo del digitale, quindi dell'innovazione, quindi qualche ricaduta potrebbe esserci". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda a margine dell'evento "Assolombarda Awards" dedicato alle premiazioni alle grandi figure imprenditoriali del nostro Paese in corso questa sera al Teatro Lirico "Giorgio Gaber" di Milano. "In questo momento non abbiamo grossi timori - ha aggiunto Spada - vigileremo e staremo attenti". (Rem)