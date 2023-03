© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il verdetto del Gran giurì su Donzelli dimostra che da sinistra hanno fatto polemiche pretestuose. Sia pur con toni aspri non è stata lesa l'onorabilità dei deputati del Pd e questo giudizio mette la parola fine ad ogni altra ipotesi o congettura che da sinistra si possono inventare". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. (Com)