- "Giuri d’onore Camera riconosce piena legittimità visita fatta in carcere per valutare le condizioni di salute del detenuto Cospito. Donzelli ha dovuto modificare posizione e ritrattare quanto detto in Aula per evitare di venir accusato di aver offeso l'onorabilità dei deputati Pd". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Silvio Lai.(Rin)