- La Norvegia sta collaborando con gli Stati Uniti per fornire altri due sistemi d’arma antiaerei Nasams all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, parlando alla stampa dopo la riunione odierna del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. “Stiamo collaborando per donare altri due sistemi Nasams a Kiev”, ha detto. (Was)