Imprese: Marcegaglia, in Italia autorità vigila più seriamente su banche, speriamo no contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che le banche italiane ed europee siano più solide, c’è anche, mi pare, un’autorità che vigila più seriamente. Però vediamo che quando ci sono problemi il rischio contagio c’è, speriamo di no". Lo ha detto Emma Marcegaglia a margine degli Assolombarda Awards in corso al Teatro Lirico di Milano. "Mi pare che ci sia stato un intervento - ha proseguito - però è uno scenario più complesso rispetto a quello del 2021, c’è meno crescita, i tassi di interesse crescono. Non sono pessimista perché tutto sommato le imprese stanno reagendo anche meglio del previsto, si parla già dell’uno per cento di crescita dell’Italia, e prima si pensava a uno - 0,3. Però lo scenario è complesso ed è per questo che servono strumenti al supporto della crescita". (Rem)