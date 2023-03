Roma: Zannola (Pd), ok a nuovo statuto mobilità, guardiamo a futuro città e tuteliamo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo approvato un atto importante per il futuro dei trasporti della Capitale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola. "Con la delibera approvata in Aula - aggiunge - Roma Servizi per la Mobilità potrà diventare il soggetto unico per la progettazione, pianificazione e attuazione delle infrastrutture della metropolitana e di tutti i servizi per il trasporto della città. Questo consentirà di portare avanti le opere per il completamento delle linee A e C della metro, per raggiungere più quartieri della nostra città, e portare lavoro e investimenti alla città. Grazie all'inizio dell'iter che porterà all'incorporazione di Roma Metropolitane in Roma Servizi per la Mobilità - sottolinea il consigliere capitolino - salvaguardiamo anche le professionalità di lavoratrici e lavoratori di valore. Desidero ringraziare l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, tutta la maggioranza e il gruppo consiliare del Partito democratico per il lavoro svolto quotidianamente per la città. Con questo atto rispondiamo alle critiche di un'opposizione che con il suo ostruzionismo non fa il bene dei romani e costruisce polemiche sulla pelle dei lavoratori", conclude Zannola. (Com)