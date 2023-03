Tim: Cda approva relazione finanziaria al 31 dicembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato il Bilancio consolidato del gruppo Tim, il progetto di Bilancio separato di Tim S.p.A. e il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022. E' quanto si legge in una nota. I risultati del quarto trimestre, che segnano un ulteriore miglioramento rispetto ai trimestri precedenti - grazie all’azione di stabilizzazione e di rilancio del business domestico e all’accelerazione dello sviluppo di Tim Brasil - consentono di raggiungere o superare gli obiettivi fissati per l’esercizio 2022 che erano stati in parte rivisti al rialzo lo scorso agosto. Nel 2022 - continua la nota - Tim ha realizzato in Italia oltre 40 progetti in campo ambientale, sociale e di governance per migliorare le performance di sostenibilità e raggiungere i target Esg fissati nel Piano industriale ‘22-‘24. I risultati sono illustrati e quantificati nel Bilancio di Sostenibilità 2022 in termini di riduzione delle emissioni di gas serra ed efficientamento dei consumi di risorse, valorizzazione degli scarti con processi di economia circolare, sviluppo del capitale umano, potenziamento delle reti ultra-broadband e dei data center e contributo alla trasformazione digitale e sostenibile della Pubblica amministrazione e delle imprese italiane. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti per il giorno 20 aprile 2023 (unica convocazione) presso la sede legale della società, in forza della disciplina contenuta nel decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, e successive modificazioni, prevedendo che l’intervento ai lavori da parte dei soci si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, e autorizzando il ricorso al voto elettronico con le modalità standard per Tim. Il voto potrà essere esercitato in proprio, prima dell’Assemblea, per corrispondenza o in via elettronica. Ogni dettaglio sull’esercizio dei diritti dei soci risulterà dall’avviso di convocazione, che sarà pubblicato nei termini di legge. (segue) (Com)