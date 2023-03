Tim: Cda approva relazione finanziaria al 31 dicembre 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea - prosegue la nota - sarà chiamata a deliberare sui seguenti argomenti. Bilancio al 31 dicembre 2022 - Copertura della perdita d’esercizio. All’Assemblea sarà proposta, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la copertura della perdita d’esercizio mediante prelievo da riserve. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. L’Assemblea sarà chiamata ad approvare la Relazione sulla politica in materia di remunerazione nelle sue due sezioni: con voto vincolante la prima sezione dedicata alla politica di remunerazione per l’anno 2023, e con voto non vincolante la seconda sezione che illustra i compensi corrisposti nell’esercizio 2022. Il documento sarà reso disponibile al pubblico nei termini di legge, così come la relazione finanziaria annuale e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, anch’essa approvata oggi dal Consiglio di amministrazione. Determinazioni conseguenti alla cessazione di tre consiglieri. La cooptazione quali consiglieri di amministrazione di Giulio Gallazzi e Massimo Sarmi, cooptati in sostituzione, rispettivamente, di Luca De Meo e Frank Cadoret, scade con la prossima Assemblea, a cui sarà proposto di confermarli per la durata residua del mandato consiliare (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023). Con riferimento alla nomina del terzo consigliere, avendo il Consiglio di amministrazione ritenuto di non esprimere alcuna proposta al riguardo, gli Azionisti sono invitati a formulare delle candidature. Piano di incentivazione a breve termine (Mbo) 2023. All’Assemblea sarà proposta l’approvazione di un nuovo piano di incentivazione a breve termine (Mbo) 2023, basato su azioni ordinarie Tim, inserito all’interno della politica di remunerazione aziendale illustrata nella sezione prima dell’apposita relazione. Nel rinviare per maggiori dettagli al documento informativo che sarà pubblicato nei termini di legge, si rappresenta che tale piano di incentivazione a breve termine introduce, nell’ambito del più ampio sistema di incentivazione short term applicato all’Amministratore Delegato e al management (MBO), un meccanismo di parziale differimento e coinvestimento applicabile ad una parte selezionata della dirigenza, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e con le prassi più avanzate. Long term incentive plan 2023-2025 - Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari. All’Assemblea sarà proposta l’approvazione di un Piano Lti consistente nell’assegnazione gratuita di azioni ordinarie Telecom Italia all’amministratore delegato, al top management e a un selezionato numero di dirigenti con ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico 2023-2025. Richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano di incentivazione a breve termine (Mbo) 2023 e del Long term incentive plan 2023-2025. All’Assemblea sarà richiesta l’autorizzazione all’acquisto (entro 18 mesi) di massime 135 milioni di azioni ordinarie Telecom Italia e alla disposizione delle stesse al servizio del Piano di incentivazione a breve termine (Mbo) 2023 e del Long term incentive plan 2023-2025. Gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa applicabile e delle modalità operative stabilite da Borsa italiana S.p.A.. Le ragioni e i termini della proposta saranno dettagliatamente illustrate nella relazione del Consiglio di amministrazione. (Com)