Francia: riforma pensioni, 480 mila persone in piazza per le autorità, 1,7 milioni per il sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 480 mila persone sono scesa in strada oggi in Francia per manifestare contro la riforma delle pensioni, di cui 37 mila a Parigi. Lo ha dichiarato il ministero dell'Interno francese. Il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt), invece, ha invece contato 1,7 milioni di manifestanti in tutta la Francia. Di queste, 450 mila solo nella capitale. Nell'ultima manifestazione di sabato scorso le autorità hanno contato 380 mila persone. Nella funzione pubblica a metà giornata il dato era inferiore al 3 per cento, mentre il gruppo energetico Edf ha annunciato una mobilitazione del 27,4 per cento. Tra i dipendenti della Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, il tasso era del 15 per cento a mezzogiorno. Nel corteo parigino si sono verificati alcuni scontri tra black boc e forze dell'ordine. La prefettura ha annunciato 17 fermi alle 18:15. (segue) (Frp)