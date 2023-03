Francia: riforma pensioni, 480 mila persone in piazza per le autorità, 1,7 milioni per il sindacato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, la Commissione mista paritaria del Parlamento francese, composta da sette deputati e sette senatori di diversi orientamenti, ha trovato un'intesa su un testo comune dopo otto ore di dibattiti, con dieci voti a favore e quattro contrari. Il progetto passerà domattina in Senato, che dovrebbe dare il via libera. Nel pomeriggio toccherà all'Assemblea nazionale dibattere, dove la situazione è più incerta per il presidente Emmanuel Macron, che nella Camera bassa del Parlamento gode solo di un maggioranza relativa. Il governo potrebbe ricorrere all'articolo 49,3 della Costituzione che consente l'approvazione della legge senza passare per il dibattito parlamentare. (segue) (Frp)