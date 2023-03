Francia: riforma pensioni, 480 mila persone in piazza per le autorità, 1,7 milioni per il sindacato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una simile opzione rischia di riaccendere le proteste di piazza contro una riforma che secondo tutti i sondaggi non viene apprezzata dai francesi. Secondo l'ultimo, condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv", il 67 per cento dei francesi approva la protesta. Il presidente Emmanue Macron ha convocato per questa sera alle 20:30 la premier Elisabeth Borne, il ministro del Lavoro Olivier Dussopt e quello delegato delle Relazioni con il Parlamento, Franck Riester. La riunione permetterà di "mettere la sicuro una maggioranza di voti per domani", ha detto lo staff di Macron a "BfmTv". (Frp)