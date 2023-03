Ucraina: Austin, Svezia donerà altri 10 carri armati Leopard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia fornirà altri dieci carri armati Leopard all’Ucraina, oltre ad una serie di componenti necessarie per la difesa aerea, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, parlando con la stampa al termine della riunione odierna del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. “La Svezia ha annunciato che fornirà all’Ucraina altri dieci carri armati Leopard”, ha detto. (Was)