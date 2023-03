Imprese: al Lirico di Milano la prima edizione degli “Assolombarda Awards”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Questa sera, nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la prima edizione degli “Assolombarda Awards”. Una iniziativa promossa dall’Associazione per premiare gli anniversari associativi delle aziende e i progetti d’impresa più innovativi. La serata è stata, dunque, l’occasione per ringraziare le realtà che celebrano, quest’anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda: 68 aziende, in particolare, sono state premiate per i 25 anni; 20 per i 50 anni. Sei realtà storiche, inoltre, hanno ricevuto, alla presenza del Presidente, Alessandro Spada, del Vicepresidente con delega a Organizzazione, sviluppo e marketing, Alvise Biffi, e del direttore generale, Alessandro Scarabelli, un riconoscimento per i propri 75 anni di appartenenza. Si tratta di: Fabbrica chimica Unione (Desio, Monza e Brianza); Galvan srl (Baranzate, Milano); Industria Briantea ferramenta minuterie di Fumagalli srl (Desio, Monza e Brianza); Negri Bossi Spa (Cologno Monzese, Milano); SKF industrie spa (Cormano, Milano); Terme di Rivanazzano srl (Rivanazzano Terme, Pavia). Durante l’evento, sono stati consegnati anche riconoscimenti dedicati a importanti imprenditori della storia italiana: Fulvio Bracco, Leopoldo Pirelli, Giorgio Squinzi, Steno Marcegaglia. Assolombarda, infatti, ha voluto celebrare la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito sono stati premiati i migliori progetti che si sono distinti in diverse categorie: “Sostenibilità”, “Digitalizzazione”, “Performance”, “Design”, “Responsabilità e cultura”, asset strategici per la competitività del futuro. Del resto, sono le idee, le intuizioni e la tecnologia a guidare la leadership di un territorio che produce il 23 per cento del PIL nazionale e che si conferma come traino del Paese. (segue) (Com)