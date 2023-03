Imprese: al Lirico di Milano la prima edizione degli “Assolombarda Awards” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna dei premi è avvenuta anche alla presenza delle istituzioni del territorio rappresentate da Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, insieme ad Agostino Santoni, Vice Presidente di Confindustria per il Digitale, e ad alcuni protagonisti dell’industria italiana: tra gli altri, Diana Bracco, Emma Marcegaglia, Alberto Pirelli e Veronica Squinzi. “Abbiamo pensato di valorizzare l’importanza del ‘fare impresa’ in una fase storica delicata del nostro Paese, in cui tutti abbiamo il dovere di dare il nostro contributo - ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada -. Questa serata, votata all’eccellenza, mira a sensibilizzare sempre di più le imprese a investire negli asset che riteniamo strategici e ai quali abbiamo dedicato un premio. Siamo, infatti, convinti che l’investimento in innovazione, oggi più che mai, costituisca il vero carburante che alimenta il motore del nostro sviluppo; un elemento che pone l’imprenditore come attore positivo del cambiamento. È a questa cultura d’impresa che abbiamo voluto rendere omaggio con gli ‘Assolombarda Awards’. La prima edizione di questo premio rappresenta il primo di una lunga serie di iniziative che, nei prossimi anni, ci aiuteranno a promuovere i progetti capaci di rafforzare il nostro primato competitivo. Valorizzare chi produce sviluppo, a partire dai territori, del resto, è una delle priorità del mio mandato da Presidente di Assolombarda”. (Com)