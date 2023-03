Giustizia: Gianassi (Pd), da maggioranza incertezze e differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella discussione delle mozioni sul processo penale abbiamo ancora nuovamente evidenziato che agli annunci di maggioranza e governo non seguono atti, anche perché nel merito sono divisi come in materia di abuso di ufficio dove c'è chi propone l'abrogazione e chi la riformulazione". Lo ha affermato Federico Gianassi, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera, nel suo intervento in dichiarazione di voto sulle mozioni riguardanti il processo penale. "Noi pensiamo - ha proseguito il parlamentare - che non servano approcci muscolari e divisivi ma occorre lavorare per dare piena attuazione alle riforme Cartabia, per una giustizia giusta e veloce nell'interesse dei cittadini". Gianassi ha espresso soddisfazione per "aver ottenuto l'approvazione di un atto che impegna il governo a modificare l'articolo 50 del testo unico sugli enti locali per separare la responsabilità politica dei sindaci da quella amministrativa, evitando che i sindaci rispondano sempre di tutto quello che succede nelle loro città. Inoltre - ha aggiunto - vengono prorogate le norme in materia di esonero dalla responsabilità erariale che scadono a giugno e eliminate le norme nazionali che discriminano i sindaci rispetto a parlamentari e membri del governo per la sospensione in caso di sentenza di condanna in primo grado. Tutte proposte - ha concluso il parlamentare democratico - già presentate dal Pd al senato a firma, tra gli altri, di Rossomando, Parrini, Bazoli e Verini e il cui iter è ancora fermo. Siamo dalla parte dei sindaci e andremo avanti in questa battaglia". (Rin)