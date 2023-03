Cospito: Rossomando (Pd), certificata marcia indietro Donzelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova competenza e completezza a servizio di una corretta informazione" Anna Rossomando

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- "Oggi è stata certificata la marcia indietro da parte di Donzelli rispetto alle parole pronunciate in aula. Parallelamente è stata ristabilita la sequenza dei fatti e riconosciuto il diritto dovere dei parlamentari del Pd a recarsi in carcere. Restano le responsabilità politiche di Donzelli e Delmastro". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato ed esponente democratica, Anna Rossomando. (Com)