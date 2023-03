Cospito: Lucaselli (Fd'I), relazione Giurì d'onore ristabilisce verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione finale del Giurì d'onore "ristabilisce la verità dopo che per settimane il Pd non ha fatto altro che alimentare futili polemiche. Sono felice per Giovanni Donzelli che, come abbiamo sempre sostenuto, non ha mai attaccato o leso l'onorabilità di alcun deputato ma ha al contrario correttamente posto un tema politico. A dispetto di quel che afferma l'onorevole Serracchiani, la reputazione di Donzelli non è mai stata messa in discussione. Chi ha capito sin dall'inizio il tenore dell'intervento di Donzelli non ha mai dubitato della sua buona fede e della sua onestà intellettuale. Oggi da questa vicenda ne esce a testa alta". Lo dice, in una nota, Ylenja Lucaselli, deputato di Fratelli d'Italia. (Com)