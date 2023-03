Ucraina: Austin, capacità militare russa sta diminuendo sempre di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità militare della Federazione Russa, a più di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, si sta progressivamente deteriorando. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, parlando alla stampa al termine della riunione odierna del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. “La Russia dipende ormai dall’Iran e dalla Corea del Nord, e si sta avvalendo di mezzi ed equipaggiamenti che risalgono alla Seconda guerra mondiale: stanno perdendo capacità militare e anche amici sul piano internazionale”, ha detto. (Was)