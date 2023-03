Difesa: incidente Mar Nero, Usa hanno rimosso informazioni sensibili dal drone precipitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono riuscite a cancellare tutte le informazioni sensibili dal software con cui era equipaggiato il drone MQ-9 Reaper precipitato ieri nel Mar Nero, a seguito della collisione con uno dei due caccia russi Su-27 che lo hanno intercettato durante una missione di ricognizione nello spazio aereo internazionale. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che le autorità Usa sono riuscite a cancellare tutte le informazioni prima dello schianto, e che in questo modo la Russia non riuscirà a raccogliere dati sensibili nel caso dovesse recuperare i detriti. (Was)