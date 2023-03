Francia: Corsica, nazionalisti occupano Tar di Bastia per protesta contro divieto lingua corsa all'Assemblea regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina una ventina di militanti nazionalisti ha occupato il Tar di Bastia per protestare contro la decisione di vietare la lingua corsa all'interno dell'Assemblea regionale della Corsica. I manifestanti avevano uno striscione con scritto "Lingua corsa lingua viva". Il movimento giovanile Ghjuventu indipendentista ha diffuso sul suo profilo Instagram un comunicato in lingua corsa insieme ad una foto con nove militanti sul balcone del tribunale. "Ancora una volta, lo Stato cerca di far tacere coloro che vogliono parlare la propria lingua", si legge nella nota. (Frp)