Imprese: Spada (Assolombarda), positivi primi trimestri 2023 in Lombardia

- Sui primi trimestri dell'anno nel territorio lombardo i segnali che "abbiamo sono positivi". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda a margine dell'evento "Assolombarda Awards" in corso questa sera al teatro lirico "Giorgio Gaber". Rispetto alle aspettative dello scorso anno "in cui davamo previsioni abbastanza complesse, le aziende stanno reagendo molto bene" tuttavia, ha poi concluso Spada "non in tutti i settori uguali la media per il momento ci conforta". (Rem)