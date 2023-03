Usa-Russia: capo di Stato maggiore congiunto, detriti drone abbattuto non hanno valore di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I detriti del drone statunitense MQ-9 Reaper precipitato ieri nel Mar Nero, dopo una collisione con uno dei due caccia russi Su-27 che lo hanno intercettato mentre svolgeva una missione di ricognizione nello spazio aereo internazionale, non hanno alcun valore in termini di intelligence. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley, parlando alla stampa dopo la riunione odierna del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. “Non penso ci sia molto da recuperare: per quanto riguarda eventuali dati sensibili, abbiamo preso provvedimenti per fare in modo che un possibile recupero del relitto non abbia alcun valore in termini di intelligence”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti non dispongono di unità navali nel Mar Nero in questo momento, ma che i detriti si trovano ad una profondità tale da “complicare un eventuale recupero per chiunque”. (Was)