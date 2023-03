Aerospazio: il Centro spaziale Luigi Broglio in Kenya, luogo storico di lancio satelliti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 1967 e il 1988, con ben 27 lanci Malindi è stata la nostra Cape Canaveral. Poi l’aumento della taglia dei lanciatori, gli ingentissimi investimenti che sarebbero serviti e la sempre maggiore importanza dell’Agenzia spaziale europea (l’Italia è uno dei paesi fondatori) per competere a livello globale portarono la base di Malindi a cessare i lanci. Oggi è un importante centro dedicato ad operazioni di ricezione di dati satellitari e di telemetria, di tracciamento dei lanci o di altri oggetti spaziali, un nodo importante nella rete di cooperazione con gli altri paesi e agenzie spaziali, come le Nasa, le Agenzie spaziali Europea, Esa, francese, Cnes, cinese, Cnsa, solo per citare le più importanti. Quella di Luigi Broglio, e della base di Malindi, è una storia che dovrebbe essere raccontata a scuola, la vicenda di uno scienziato italiano del calibro di Fermi e Marconi che ha reso un grande servizio a tutti gli italiani. (Rin)