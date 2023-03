Edilizia: Aula Camera respinge mozioni Pd-M5s-Avs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula della Camera ha respinto le mozioni presentate da Partito democratico, Movimento cinque stelle ed Alleanza Verdi e Sinistra, concernenti iniziative in materia di agevolazioni fiscali per il settore edilizio e per l'efficienza energetica. L’esecutivo aveva espresso parere contrario sui testi. Via libera dall’Assemblea ad alcune parti della mozione di Azione-Italia viva. E’ stata, infine, approvata la mozione del gruppo Misto. (Rin)