Kirghizistan-Giappone: a Bishkek consultazioni politiche tra ministeri degli Esteri

- Kirghizistan e Giappone hanno tenuto oggi una tornata di consultazioni politiche a Bishkek. Lo rende noto il ministero degli Esteri kirghiso, rappresentato dal vice ministro Aibek Moldogaziev, che ha ricevuto la delegazione giapponese guidata dal rappresentante speciale per l’Asia centrale, Masaki Ikegami. Le parti hanno discusso della cooperazione bilaterale, degli scambi di visite ad alti livello, della collaborazione economica e commerciale, dell’attuazione di progetti e programmi, in particolare in materia d’istruzione. Moldogaziev ha sottolineato l’importanza di approfondire i legami in tema di economia verde, di formazione tecnica e di promozione dei progetti in grado di contribuire allo sviluppo delle regioni del Paese centrasiatico. Il vice ministro ha anche sottolineato il successo del progetto “Un villaggio, un prodotto”, condotto dall’Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale a beneficio delle esportazioni kirghise.(Res)