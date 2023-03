Ucraina: Israele approva licenze per vendita di sistemi antidrone a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane hanno approvato le licenze per la vendita di sistemi di jamming antidrone all’Ucraina, per contrastare i velivoli a pilotaggio remoto forniti dall’Iran alla Russia nel quadro della guerra. Fonti anonime hanno confermato la notizia al portale di informazione “Axios”, aggiungendo che si tratterebbe della prima fornitura di armamenti israeliani all’Ucraina dall’inizio del conflitto. Secondo le fonti, le autorità di Kiev hanno da tempo chiesto ad Israele di fornire sistemi d’arma alle proprie Forze armate, affermando che sarebbe “nel loro interesse”. I ministri degli Esteri e della Difesa israeliani, Eli Cohen e Yoav Gallant, avrebbero approvato le licenze di export a metà febbraio, anche se una decisione finale in merito alla vendita non sarebbe stata ancora presa. In caso di approvazione, a fornire i sistemi di jamming sarebbero le aziende israeliane Elbit e Rafael. Una delegazione del governo ucraino avrebbe anche visitato Israele di recente, per ricevere una presentazione sulle caratteristiche dei sistemi. (Was)