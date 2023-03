Roma: omicidio Pipitone, l'indagato è stato estradato dalla Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abidi Mohamed sarebbe fuggito da Roma qualche giorno dopo aver commesso il fatto, quando la sua foto era ormai riportata da tutti i mass media. Gli agenti della squadra mobile non erano riusciti a trovarlo nell'appartamento che, da indagini tecniche, era emerso come suo nascondiglio, ma avevano trovato evidenti e fresche tracce della sua presenza. Secondo quanto si apprende, dopo aver appreso della sua partenza, ed accertato che avesse dei parenti in Francia nella zona di Montpellier, allora si è proceduto ad intensificare i precedenti contatti già avviati con la Polizia Francese, attraverso il servizio di cooperazione Internazionale (Scip) divisione Sirene, che hanno portato al fermo dell'uomo, in data 24 febbraio scorso, al posto di Polizia di frontiera francese di Le Perthus, al confine con la Spagna, munito di fotocopia di un documento intestato ad un connazionale, mentre tentava di raggiungere la Spagna. Era conosciuto dalla Gendarmeria Francese perché proprio in Francia era stato fermato per guida senza patente, nella zona di Perpignan: in quell'occasione gli erano state prese le impronte digitali, risultate utili per la sua identificazione e per riscontrare l'inserimento nel circuito Schengen del Mandato di Arresto Europeo ai fini estradizionali emesso dall'Autorità Giudiziaria competente. Le indagini della Squadra Mobile sull'omicidio hanno portato a ritenere che il movente dell'omicidio del Caporal Maggiore possa essere una banale lite per motivi di viabilità, iniziata con una discussione e poi sfociata nell'aggressione di Abidi a Lucente che, cadendo a terra dopo aver ricevuto un pugno, ha violentemente sbattuto la testa nell'asfalto.(Rer)