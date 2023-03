Edilizia: Semenzato (Nm), mozione per riordinare le agevolazioni fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione unitaria del centrodestra "individua le linee programmatiche che serviranno al governo per attuare un riordino complessivo del sistema delle agevolazioni fiscali per il settore edilizio e per l'efficienza energetica. E' stata l'incertezza normativa a generare confusione e blocchi ripetuti di investimenti e lavori, nell'attesa di una maggiore chiarezza sulla cessione dei crediti fiscali. Che si è presto rivelata una bomba pronta ad esplodere fino al coraggioso intervento del governo Meloni, che ha disinnescato il problema con il blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti". Lo ha affermato la deputata di Noi moderati, Martina Semenzato, nella sua dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulla mozione unitaria della maggioranza concernente iniziative in materia di agevolazioni fiscali per il settore edilizio e per l'efficienza energetica. "Sono però state escluse fasce di popolazione come gli 'incapienti' - ha proseguito il parlamentare - professionisti a partita Iva che rientrano nel regime forfettario ma non sono soggetti all'Irpef e dunque non possono applicare le detrazioni. Noi siamo dalla loro parte e anche per questo abbiamo proposto al governo di tenerne conto. E anche gli Iacp, per i quali sarebbero opportune deroghe per realizzare riqualificazione energetica e misure antisismiche sugli immobili di edilizia residenziale pubblica. Stiamo lavorando ad un emendamento specifico. La buona politica - ha concluso Semenzato - fa scelte coraggiose e investe pensando con lungimiranza al futuro, sapendo anche tenere sotto controllo i conti. Mai come oggi è imprescindibile valutare l'impatto sui conti pubblici dei flussi di cassa fiscali e contributivi, diretti e indiretti, provenienti dal settore edile e dall'indotto". (Rin)