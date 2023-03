Superbonus: Pd, nessun buco, governo mente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Istat chiarisce che superbonus e cessione del credito non hanno creato un buco aggiuntivo nei conti pubblici. L'Istituto di statistica ha infatti certificato quello che dicevamo da tempo. Se gli italiani non potranno beneficiare di incentivi per avere case sicure, antisismiche ed efficienti dal punto di vista energetico sarà a causa di precise scelte politiche del governo. La destra si prenda, almeno una volta, le proprie responsabilità senza addossare come sempre ad altri i propri fallimenti". Lo dichiara una nota congiunta dei deputati Pd Marco Simiani, capogruppo in commissione Ambiente, Ubaldo Pagano, capogruppo in commissione Bilancio e Virginio Merola, capogruppo in commissione Finanze.(Com)