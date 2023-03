Gabon: incidente navale, bilancio sale a 21 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime dell'incidente del traghetto della scorsa settimana in Gabon è salito a 21. Lo affermano i funzionari locali, dopo che i sommozzatori hanno recuperato altri corpi. "Tutti i passeggeri indossavano giubbotti di salvataggio", ha detto il pubblico ministero André Patrick Roponat, che parlando alla stampa ha assicurato che le squadre di soccorso stanno ancora esplorando la barca "per vedere se altri corpi sono intrappolati". La nave "Esther Miracle" trasportava 161 passeggeri dalla capitale Libreville a Port-Gentil quando è affondata giovedì scorso vicino al villaggio costiero di Nyonie. Secondo l'ufficiale capo della ricerca, per l'operazione sono stati schierati 350 soldati, motovedette, navette, robot subacquei e radar. Secondo quanto riferito, il traghetto, che ha iniziato le operazioni nel novembre dello scorso anno, era sovraccarico e probabilmente trasportava anche bestiame. (Res)