Brasile: attacco a istituzioni Rio Grande do Norte, due morti e violenze in 28 municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con due morti la seconda notte di violenze nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte. L'organizzazione criminale Sindacato del crimine, egemone nello stato, ha promosso infatti una nuova serie di attacchi vandalici coordinati contro le istituzioni in 28 municipi come forma di protesta contro l'adozione di misure più restrittive nei carceri dello stato e contro le recenti operazioni antidroga messe a segno dalle autorità. Una delle vittime è José Wilson da Silva Filho, di 29 anni, considerato uno dei capi dell'organizzazione che ha promosso attacchi. Secondo gli inquirenti avrebbe finanziato la rivolta e fornito armi ai suoi sodali. L'uomo, fuggito una prima volta al tentativo di arresto, è stato raggiunto dalla polizia in un appartamento di Joao Pessoa, capitale dello stato di Pariba, ed è morto per le ferite riportate nella precedente sparatoria. (segue) (Brb)