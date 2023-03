Brasile: attacco a istituzioni Rio Grande do Norte, due morti e violenze in 28 municipi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banda, che ha agito anche nel capoluogo Natal, ha messo nel mirino municipi, caserme della polizia, e altre strutture pubbliche, oltre che negozi e banche. Decine di autobus e automobili sono state date alle fiamme. In diverse località sono stati denunciate sparatorie con l'utilizzo di armi automatiche. Le forze dell'ordine, che hanno sin qui arrestato 28 persone, stanno conducendo in queste ore diverse operazioni per cercare di mettere in sicurezza le strade dello stato. Nel corso delle attività sono già state sequestrate armi da fuoco, bottiglie incendiarie (molotov), benzina e moto utilizzate per realizzare gli attacchi. Per cercare di contenere i rischi per i cittadini, molti municipi hanno sospeso le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, chiuso tutte le attività non necessarie e sospeso i trasporti pubblici. (segue) (Brb)