Brasile: attacco a istituzioni Rio Grande do Norte, due morti e violenze in 28 municipi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio pubblicato su Twitter, la governatrice dello stato, Fatima Bezzerra, ha affermato che le istituzioni "il governo dello stato e quello federale lavorano insieme per garantire la sicurezza dello stato di Rio Grande do Norte. Stiamo già localizzando i criminali e li arresteremo perché rispondano alla giustizia di questi atti. Non cederemo un millimetro per ristabilire la pace e l'ordine nello stato". Dal canto suo il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, schierato di cento militari della Forza nazionale di sicurezza (Fns) per affiancare le forze dell'ordine locali. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia, composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. (Brb)