Iran: caso Habib Chaab, ministro Esteri svedese chiede di non eseguire condanna a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso di Habib Chaab, cittadino con doppia cittadinanza svedese-iraniana, detenuto in Iran e condannato alla pena di morte è "angosciante". Lo ha scritto su Twitter Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), pubblicando la dichiarazione del ministro degli Affari esteri svedese, Tobias Billstrom, in merito. "Un altro caso angosciante di un cittadino europeo con doppia cittadinanza condannato alla pena di morte, a cui l'Europa si oppone in ogni momento e in ogni circostanza. È una pratica inaccettabile, così come il preoccupante numero crescente di casi di cittadini dell'Ue attualmente detenuti dall'Iran", ha scritto Stano. Nella nota del ministro svedese, si apprende invece che ieri "l'ambasciatore iraniano è stato convocato presso il ministero degli Affari esteri per ricevere la protesta della Svezia contro la pena di morte emessa nei confronti del cittadino svedese detenuto. Il governo ha chiesto che la pena di morte non venga eseguita e ha ricordato la posizione comune dell'Ue, che condanna ogni ricorso alla pena capitale, ovunque essa venga applicata". Il ministero ha inoltre ribadito la richiesta di accesso consolare per Chaab, che il ministro degli Esteri Billstrom aveva già trasmesso all'omologo iraniano. (Beb)