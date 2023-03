Turchia: 13 persone morte per le inondazioni nelle aree terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 persone hanno perso la vita in seguito alle inondazioni nelle province del sud-est della Turchia già colpite dal doppio sisma dello scorso 6 febbraio, che ha causato la morte di oltre 48 mila persone nel Paese. Lo rende noto il quotidiano turco “Daily Sabah”, spiegando che almeno undici persone sarebbero morte nella città di Sanliurfa, di cui cinque siriani trovati nel seminterrato di un edificio. Altri due corpi sono stati recuperati da un veicolo incastrato in un sottopassaggio allagato. Le inondazioni sono state causate dalle forti piogge che hanno colpito l’area nelle ultime ore. Sono attualmente in corso le operazioni di ricerca e soccorso intorno al fiume Egricay, con il coinvolgimento di oltre 300 soccorritori.(Res)