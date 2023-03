Migranti: Mussolini (Fi), Cutro è una tragedia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente tragedia di Cutro e la perdita di tante vite umane non rappresenta una tragedia italiana, ma una tragedia europea. Lo ha detto la vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Alessandra Mussolini, intervenuta nel corso della plenaria di Strasburgo. "L'Italia non ha mai lasciato solo nessuno e i cittadini italiani non devono mai pensare che sia l'Italia ad essere lasciata sola dall'Europa. Abbiamo bisogno che il traffico di esseri umani, usati come merce dagli scafisti, sia fermato al più presto e che gli autori di questi atti siano perseguiti anche al di fuori dei nostri confini nazionali", ha aggiunto Mussolini. "La Commissione europea ha più volte affermato che la migrazione è una sfida europea che necessita di una soluzione europea e occorre, quindi, un forte impegno per favorire l'apertura di corridoi umanitari nella massima sicurezza, per incrementare l'immigrazione regolare così utile alle nostre aziende italiane ed europee", ha concluso l'europarlamentare. (Beb)